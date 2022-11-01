Ребрендинг не проведут? «Тинькофф банк» может отобрать бренд у Тинькова
Банк может постараться сохранить нынешнее наименование, сейчас управленцам трудно оценить отношение клиентов к высказываниям Олега Тинькова, отметил в эфире НСН исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.
Банк «Тинькофф» может отобрать бренд у Олега Тинькова, так как все юридические права на него принадлежат кредитной организации, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев в разговоре с НСН.
Накануне Тиньков заявил о начале процедуры отзыва своего бренда из банка «Тинькофф», которым он прежде владел. При этом в банке отметили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации. Поповичев считает, что у Тинькова почти нет шансов отстоять свои права.
«Такие вопросы обычно регулируются договорными обязательствами. Если товарный знак «Тинькофф» зарегистрирован на юридические лица, которым принадлежит банк, то шанс у банка отстоять бренд достаточно высокий. Другой вопрос, будет ли банк стараться сохранить нынешнее наименование, или, все-таки, проведет какой-то ребрендинг. Эмоциональное отношение клиентов банка к поведению бывшего владельца трудно оценить. Но с точки зрения ребрендинга, в первую очередь главную роль будет играть качество услуг. Если все останется неизменным и ребрендинг будет проведен плавно, по уже существующим лекалам, то никаких проблем не будет. Тем более, что банк активно работает, привлекает аудиторию. Если ребрендингом будут заниматься хорошие специалисты, то банк сохранит клиентуру в целом», - сказал Поповичев.
Также он отметил, что смена названий у компаний нередкая практика в России. В пример Поповичев привел сеть ресторанов «Вкусно – и точка».
«Если мы говорим про смену названия, то далеко ходить не надо: у нас есть Макдоналдс, который превратился во «Вкусно – и точка». Была очень грамотно проведена смена собственника и ребрендинг, все было сделано образцово. Споры вокруг интеллектуальной собственности часто возникают, они различны, но у нас очень гармонично прописано законодательство. Оно позволяет эти споры эффективно разрешать», - резюмировал Поповичев.
Так, в апреле стало известно о намерении Олега Тинькова продать свою долю в TCS Group, контролирующей «Тинькофф банк». Сделка состоялась 28 апреля: «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова. Основатель «Тинькофф» заявил позднее, что его заставили продать банк «за копейки» после критических постов о действиях России на Украине.
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