Ребрендинг не проведут? «Тинькофф банк» может отобрать бренд у Тинькова

Накануне Тиньков заявил о начале процедуры отзыва своего бренда из банка «Тинькофф», которым он прежде владел. При этом в банке отметили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации. Поповичев считает, что у Тинькова почти нет шансов отстоять свои права.

«Такие вопросы обычно регулируются договорными обязательствами. Если товарный знак «Тинькофф» зарегистрирован на юридические лица, которым принадлежит банк, то шанс у банка отстоять бренд достаточно высокий. Другой вопрос, будет ли банк стараться сохранить нынешнее наименование, или, все-таки, проведет какой-то ребрендинг. Эмоциональное отношение клиентов банка к поведению бывшего владельца трудно оценить. Но с точки зрения ребрендинга, в первую очередь главную роль будет играть качество услуг. Если все останется неизменным и ребрендинг будет проведен плавно, по уже существующим лекалам, то никаких проблем не будет. Тем более, что банк активно работает, привлекает аудиторию. Если ребрендингом будут заниматься хорошие специалисты, то банк сохранит клиентуру в целом», - сказал Поповичев.

Также он отметил, что смена названий у компаний нередкая практика в России. В пример Поповичев привел сеть ресторанов «Вкусно – и точка».