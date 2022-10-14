«Тинькофф банк» опроверг проблемы с использованием своих сервисов за границей

«Тинькофф банк» опроверг информацию о запрете использования своих сервисов для клиентов, которые находятся за границей. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм.

«Тинькофф банк» разрешит принимать SWIFT-переводы только из трех стран

В банке назвали данные слухи фейками. В сообщении отметили, что проблемы, появившиеся у ряда клиентов зарубежом в пятницу, были вызваны техническими неполадками.

Представители «Тинькофф» заверили, что в ближайшее время проблемы будут устранены.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Банк
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