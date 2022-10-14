«Тинькофф банк» опроверг проблемы с использованием своих сервисов за границей

В банке назвали данные слухи фейками. В сообщении отметили, что проблемы, появившиеся у ряда клиентов зарубежом в пятницу, были вызваны техническими неполадками.

Представители «Тинькофф» заверили, что в ближайшее время проблемы будут устранены.