«Тинькофф банк» опроверг проблемы с использованием своих сервисов за границей
14 октября 202222:22
«Тинькофф банк» опроверг информацию о запрете использования своих сервисов для клиентов, которые находятся за границей. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм.
В банке назвали данные слухи фейками. В сообщении отметили, что проблемы, появившиеся у ряда клиентов зарубежом в пятницу, были вызваны техническими неполадками.
Представители «Тинькофф» заверили, что в ближайшее время проблемы будут устранены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru