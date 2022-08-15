Дерипаска подал иск к Тинькову на 2 млрд рублей
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
«Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc., ответчик — Тиньков Олег Юрьевич», — говорится в записи.
Заседание суда назначено на 16 августа.
По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, бизнесмен обратился в суд из-за оскорбительной публикации Тинькова в соцсети. Истец «требует признать не соответствующей действительности и обязать удалить недостоверную информацию» и взыскать 2 млрд рублей, пишет RT.
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