Дерипаска подал иск к Тинькову на 2 млрд рублей

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

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«Истец - Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc., ответчик — Тиньков Олег Юрьевич», — говорится в записи.

Заседание суда назначено на 16 августа.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, бизнесмен обратился в суд из-за оскорбительной публикации Тинькова в соцсети. Истец «требует признать не соответствующей действительности и обязать удалить недостоверную информацию» и взыскать 2 млрд рублей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БизнесСудОлег Дерипаска
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