Тиньков решил отозвать свой бренд «Тинькофф» из банка

Свои намерения основатель кредитной организации объяснил тем, что у неё теперь новый хозяин.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка. У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в «Потанин-Банк», - написал бизнесмен.

В пресс-службе банка, в свою очередь, заявили ТАСС, что «все юридические права на бренд принадлежат кредитной организации».

Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT. Позже пост исчез, бизнесмен заявил, что это произошло «по непонятным причинам».

