Тиньков решил отозвать свой бренд «Тинькофф» из банка
Бизнесмен Олег Тиньков в своих соцсетях объявил, что начал процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка.
Свои намерения основатель кредитной организации объяснил тем, что у неё теперь новый хозяин.
«Я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка. У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в «Потанин-Банк», - написал бизнесмен.
В пресс-службе банка, в свою очередь, заявили ТАСС, что «все юридические права на бренд принадлежат кредитной организации».
Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT. Позже пост исчез, бизнесмен заявил, что это произошло «по непонятным причинам».
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