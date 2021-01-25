Распродажа «Киберпонедельник-2021» стартовала в России

Интернет-распродажа «Киберпонедельник» стартовала в России 25 января, сообщает РИА Новости.

Она продлится три дня. Акция Cyber Monday пришла из США в 2013 году. В отличие от американского «Киберпонедельника», она выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая сезон зимних распродаж.

Как сообщил президент АКИТ Артем Соколов, «Киберпонедельник» позволяет не только покупателям приобрести товары по хорошим ценам, но и реализовать магазинам старые коллекции, высвободить склады для заполнения новым ассортиментом.

Торговым сетям не удалось заработать на «большой распродаже»

В этом году будет представлено более пяти миллионов наименований товаров, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Как ожидается, россияне потратят за три дня более 10 млрд рублей.

Тем временем, средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.

Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныТорговля
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