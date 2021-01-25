Распродажа «Киберпонедельник-2021» стартовала в России

В этом году будет представлено более пяти миллионов наименований товаров, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Как ожидается, россияне потратят за три дня более 10 млрд рублей.

Тем временем, средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.

Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля.

