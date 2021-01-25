Распродажа «Киберпонедельник-2021» стартовала в России
Интернет-распродажа «Киберпонедельник» стартовала в России 25 января, сообщает РИА Новости.
Она продлится три дня. Акция Cyber Monday пришла из США в 2013 году. В отличие от американского «Киберпонедельника», она выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая сезон зимних распродаж.
Как сообщил президент АКИТ Артем Соколов, «Киберпонедельник» позволяет не только покупателям приобрести товары по хорошим ценам, но и реализовать магазинам старые коллекции, высвободить склады для заполнения новым ассортиментом.
В этом году будет представлено более пяти миллионов наименований товаров, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Как ожидается, россияне потратят за три дня более 10 млрд рублей.
Тем временем, средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете.
Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 127 / сут.
Умерли
69 462+491 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+22 445 / сут.
- Распродажа «Киберпонедельник-2021» стартовала в России
- Симоньян назвала прошедшую 23 января акцию «мятежиком»
- В Коми нашли тела погибших в ноябре горняков
- Московский дептранс сообщил, когда в Москве рассеется туман
- Президент Польши выступил за ограничения против России «без винтовок, пушек и бомб»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru