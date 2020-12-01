Траты россиян в «черную пятницу» снились до 1 тысячи рублей

Средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля. Самые высокие средние чеки онлайн-покупок зафиксированы в магазинах электроники - средний чек 37 129 рубля.