Траты россиян в «черную пятницу» снились до 1 тысячи рублей
Средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля. Самые высокие средние чеки онлайн-покупок зафиксированы в магазинах электроники - средний чек 37 129 рубля.
В обычных магазинах самые дорогие покупки - часы и ювелирные изделия - 36 091 рубля.
Тем временем, прошедшая 11 ноября «большая распродажа» показала противоречивые результаты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Платформы ОФД».
Количество совершенных россиянами покупок снизилось по сравнению с 2019 годом на 3%. При этом, падение продаж в розничных торговых точках было почти полностью компенсировано приростом в онлайн-сегменте.
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