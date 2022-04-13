Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
Британский производитель бытовой химии и медикаментов Reckitt Benckiser Group Plc объявил, что из-за событий на Украине было принято решение покинуть российский рынок, сообщает пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что российский бизнес планируется передать третьей стороне или сотрудникам компании. При этом в процессе перехода Reckitt Benckiser Group Plc намерена продолжить выплату зарплат сотрудникам, которых в России насчитывается 1,3 тысячи человек.
Компания Reckitt Benckiser Group Plc является производителем таких товаров, как, например, пятновыводитель Vanish, обезболивающее Nurofen и презервативы Durex.
Ранее ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке своей деятельности на территории России.
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