Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России

В заявлении говорится, что российский бизнес планируется передать третьей стороне или сотрудникам компании. При этом в процессе перехода Reckitt Benckiser Group Plc намерена продолжить выплату зарплат сотрудникам, которых в России насчитывается 1,3 тысячи человек.

Компания Reckitt Benckiser Group Plc является производителем таких товаров, как, например, пятновыводитель Vanish, обезболивающее Nurofen и презервативы Durex.

Ранее ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке своей деятельности на территории России.