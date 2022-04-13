Итальянский производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России

В заявлении поясняется, что решение было принято «в том числе в связи с событиями на Украине».

Руководство Lavazza также объявило о временном прекращении дистрибуции на Украине, объяснив это «форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки продукции на рынок».

Ранее американская компания Intel, которая является одним из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, заявила о приостановке деятельности на территории России, сообщает «Свободная пресса».