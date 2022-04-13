Итальянский производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России

Ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке своей деятельности на территории России, сообщает пресс-служба компании.

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В заявлении поясняется, что решение было принято «в том числе в связи с событиями на Украине».

Руководство Lavazza также объявило о временном прекращении дистрибуции на Украине, объяснив это «форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки продукции на рынок».

Ранее американская компания Intel, которая является одним из крупнейших мировых производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, заявила о приостановке деятельности на территории России, сообщает «Свободная пресса».

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