«Проблемы нет»: Уход Ericsson из России сочли некритичным

Компания все равно будет искать способы, чтобы продолжать работу в России в обход санкций, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин.

Если компания Ericsson уйдет с российского рынка, то больших проблем не будет, так как отечественные операторы связи в последние годы активно заменяли оборудование компании на Huawei и ряд других, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что один из трех ключевых производителей телеком-оборудования, шведская компания Ericsson намерена закрыть свое представительство в России до конца года и сократить сотрудников. Эльдар Муртазин отметил, что инженеры, которые обслуживали оборудование компании, все равно останутся в России.

«На сегодняшний день компания Ericsson – это значимый игрок российского рынка. Он занимает порядка 20% с точки зрения инсталляций того, что уже есть на сети: это инфраструктурное оборудование, базовые станции, транспорт. На данный момент проблемы из-за того, что компания физически уходит с российского рынка, нет. Потому что в последние годы операторы меняли оборудование Ericsson на Huawei и ряд других компаний. А инженеры, которые обслуживали это оборудование, остаются в России. Компания будет искать способы, чтобы продолжать работу в России в обход санкций по одной простой причине: они не могут себе позволить потерять российский рынок, он для них значимый, так же, как и для компании Nokia», - сказал Муртазин.

По его словам, в России есть необходимое количество телеком-оборудования до конца этого года. При этом Муртазин отметил, что оборудование поставляется с помощью параллельного импорта и подчеркнул, что есть некоторые проблемы с активацией сложного оборудования и базовых станций.

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«На сегодняшний день у нас есть достаточное количество оборудования для развития сетей до конца года. Они ввезены по старым контрактам, новые не заключаются. Если говорить конкретно про Ericsson и Nokia, то оборудование напрямую не поставляется. С помощью параллельного импорта какие-то вещи привозятся, но надо понимать, что те же базовые станции и сложное оборудование не будут работать без программного обеспечения. То есть, ввезти мы его можем, а активировать нет. Исходя из этого идет замена на китайское оборудование. При параллельном импорте такое оборудование дороже минимум на 30%», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».

Также аналитик добавил, что к декабрю российские операторы уже должны научиться привозить оборудование, активировать его и работать с ним.

«Проблемы по инфраструктурному оборудованию не заметны. Они плюс-минус решаемы. Думаю, что примерно к декабрю российские операторы научатся привозить оборудование, активировать его и работать с ним. Нельзя сказать, что все встало и больше ничего не будет. Вопрос исключительно в том, как быстро и какое оборудование научатся привозить», - резюмировал Муртазин.

Так, 11 апреля, компания Ericsson решила приостановить свою деятельность в России на неопределенный срок. В заявлении отмечалось, что российские сотрудники будут отправлены в оплачиваемый отпуск. Позднее шведская компания сообщила, что сокращение операций в России обошлось ей в 1,2 млрд крон ($130 млн).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ИмпорткомпанияРоссия
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