«Проблемы нет»: Уход Ericsson из России сочли некритичным

Накануне сообщалось, что один из трех ключевых производителей телеком-оборудования, шведская компания Ericsson намерена закрыть свое представительство в России до конца года и сократить сотрудников. Эльдар Муртазин отметил, что инженеры, которые обслуживали оборудование компании, все равно останутся в России.

«На сегодняшний день компания Ericsson – это значимый игрок российского рынка. Он занимает порядка 20% с точки зрения инсталляций того, что уже есть на сети: это инфраструктурное оборудование, базовые станции, транспорт. На данный момент проблемы из-за того, что компания физически уходит с российского рынка, нет. Потому что в последние годы операторы меняли оборудование Ericsson на Huawei и ряд других компаний. А инженеры, которые обслуживали это оборудование, остаются в России. Компания будет искать способы, чтобы продолжать работу в России в обход санкций по одной простой причине: они не могут себе позволить потерять российский рынок, он для них значимый, так же, как и для компании Nokia», - сказал Муртазин.

По его словам, в России есть необходимое количество телеком-оборудования до конца этого года. При этом Муртазин отметил, что оборудование поставляется с помощью параллельного импорта и подчеркнул, что есть некоторые проблемы с активацией сложного оборудования и базовых станций.