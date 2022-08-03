Huawei остановила продажи в официальном интернет-магазине в России

Компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России. Магазин этой китайской компании перестал работать с 1 августа. Заказыо через приложение также не принимаются.

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Действующие заказы компания пообещала доставить «в обычном режиме». Причины остановки продаж на данный момент неизвестны.

Сотовые операторы ранее назвали пять смартфонов, которыми пользуются россияне. В список входит и Huawei, он находится на четвертом месте по популярности.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПродажаСмартфоны
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