Huawei остановила продажи в официальном интернет-магазине в России
Компания Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России. Магазин этой китайской компании перестал работать с 1 августа. Заказыо через приложение также не принимаются.
Действующие заказы компания пообещала доставить «в обычном режиме». Причины остановки продаж на данный момент неизвестны.
Сотовые операторы ранее назвали пять смартфонов, которыми пользуются россияне. В список входит и Huawei, он находится на четвертом месте по популярности.
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