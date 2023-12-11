Представитель Дерипаски подтвердил оспаривание бизнесменом австралийских санкций

Представитель Олега Дерипаски подтвердил, что бизнесмен оспаривает в суде решение о введении против него санкций со стороны Австралии. Он заявил ТАСС, что меры в отношении предпринимателя беспочвенны и основаны на недостоверной информации.

Ранее о том, что миллиардер добивается отмены австралийских санкций, введенных против него, сообщила газета The Canberra Times.

По мнению представителей российского предпринимателя, вводя санкционные ограничения в отношении Дерипаски в марте 2022 года, австралийское правительство оказалось под влиянием санкций других стран, а также «не подкрепленных никакими источниками сплетен в интернете», сообщила The Canberra Times.