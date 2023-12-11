Представитель Дерипаски подтвердил оспаривание бизнесменом австралийских санкций
Представитель Олега Дерипаски подтвердил, что бизнесмен оспаривает в суде решение о введении против него санкций со стороны Австралии. Он заявил ТАСС, что меры в отношении предпринимателя беспочвенны и основаны на недостоверной информации.
Ранее о том, что миллиардер добивается отмены австралийских санкций, введенных против него, сообщила газета The Canberra Times.
По мнению представителей российского предпринимателя, вводя санкционные ограничения в отношении Дерипаски в марте 2022 года, австралийское правительство оказалось под влиянием санкций других стран, а также «не подкрепленных никакими источниками сплетен в интернете», сообщила The Canberra Times.
Представляющий интересы российского бизнесмена бывший генпрокурор Австралии Кристиан Портер указывает на то, что «тесные личные связи [бизнесмена с российским руководством, которые послужили основанием для введения санкций] не являются функцией или деятельностью».
Олегу Дерипаске закрыт въезд в Австралию. Ему также запретили извлекать прибыль из пакета акций австралийской компании Queensland Alumina, которого он впоследствии был лишен.
Ранее Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что в 2024 году российский бюджет может недосчитаться 10–12 трлн рублей. По его мнению, ситуация с доходами будет выглядеть, «как удар попы об лед». Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН сказал, что проблемы в экономике действительно есть, они связаны с ее «недостаточным ростом», а также с теми затратами, которые сейчас страна резко несет «в силу ряда обстоятельств».
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