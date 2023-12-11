«Русал» может заморозить или закрыть нерентабельные заводы

Компания «Русал» может заморозить либо закрыть несколько предприятий в связи с ухудшением экономического положения и ростом налогов. Об этом заявили в Алюминиевой ассоциации.

В сообщении отмечается, что некоторые предприятия «Русала» уже работают на грани нулевой и отрицательной рентабельности.

«Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия», — подчеркнули в ассоциации.

Такие меры грозят потерей почти 5 тысяч рабочих мест в отрасли, до 30 тысяч мест — в смежных и обслуживающих секторах.

Между тем основатель компании «Русал» Олег Дерипаска спрогнозировал, что в 2024 году российский бюджет недосчитается 10–12 трлн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

