Предприниматели назвали негативные последствиях сборов с крупного бизнеса

Ранее правительство России обратилось к представителям крупного бизнеса с просьбой добровольно профинансировать государственные программы. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что разовый взнос в бюджет для крупного бизнеса будет рассчитываться на основе разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021-2022 годы и 2018-2019 годы, сообщило издание Forbes. По словам Бунича, собранная сумма не будет существенной для государства.

«Тут не в сумме дело, а в принципе. Собранные деньги — 200-250 млрд рублей — это небольшая сумма на фоне бюджета. Правительство в случае необходимости занимает на аукционах по 200, 300, а то и 500 миллиардов за один раз», — сказал Бунич.

Собеседник НСН полагает, что оказанная помощь будет иметь массу негативных последствий.

«Во-первых, как я уже сказал, это ничего не дает. Во-вторых, это пугает предпринимателей, им кажется, что это какие-то поборы. То это вроде как добровольный взнос, то хотят его законодательно закрепить в Налоговом кодексе. Неспокоен малый и средний бизнес — мол, раз олигархов нагнули, значит, и до нас доберутся? Растет уровень недоверия. Пугает такая ситуация даже рядовых граждан — у многих есть деньги на вкладах, вдруг кому-то взбредет в голову, что там слишком много средств, надо и у простых людей что-то забрать? В-четвертых, это демонстрирует слабость правительства, потому что показывает, что у него не хватает даже небольших денег. Может, у правительства вообще деньги кончились? Зачем ходить с протянутой рукой, если есть все рычаги налоговой и таможенной политики? Слишком много вопросов, зачем нужно это делать», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что предложение собрать взносы с крупного бизнеса убеждает предпринимателей в неадекватности регулятора. Об этом сообщило агентство НСН.

