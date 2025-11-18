«Это коснется небольших и средних магазинов, потому что у них возникает дополнительная налоговая нагрузка, которая сильно воздействует на их существование. Если мы не найдем взаимопонимания, в следующем году не меньше 10-20% магазинов будут вынуждены закрыться и уйти из бизнеса. За последние годы и так было нелегко выживать в торговых центрах. Сначала был ковид, когда все были закрыты, все несли убытки. Потом иностранные бренды покинули российский рынок, что сильно сказалось на посещаемости ТЦ. И только сейчас мы подходим к порогу восстановления», - предупредил он.

Шакиров напомнил, что при этом маркетплейсы пользуются льготными режимами.

«Дополнительная налоговая нагрузка сильно ударит по небольшим магазинам. Особенно это несправедливо на фоне меньшего контроля за маркетплейсами, которые поставляют товары сомнительного происхождения. При этом они пользуются льготными налоговыми режимами», - подытожил собеседник НСН.

В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

