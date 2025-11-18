Повышение налогов приведет к закрытию 20% магазинов в торговых центрах
Только сейчас торговые центры подходят к восстановлению посещаемости после ковида и ухода иностранных брендов, но теперь под угрозой небольшие магазины, заявил НСН Булат Шакиров.
Резкое повышение налогов приведет к закрытию 10-20% магазинов в торговых центрах в 2026 году, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Розница через Российский совет торгцентров пытается убедить власти установить мягкий переходный период при снижении с 60 млн до 10 млн руб. максимального порога выручки, при котором розничные ИП и организации могут не платить НДС. Введение меры бизнес предлагает растянуть на три года. Резкий переход может снизить рентабельность розничного бизнеса, приведя к уходу с рынка части игроков, пишет «Коммерсант». Шакиров рассказал, по кому ударит резкий переход.
«Это коснется небольших и средних магазинов, потому что у них возникает дополнительная налоговая нагрузка, которая сильно воздействует на их существование. Если мы не найдем взаимопонимания, в следующем году не меньше 10-20% магазинов будут вынуждены закрыться и уйти из бизнеса. За последние годы и так было нелегко выживать в торговых центрах. Сначала был ковид, когда все были закрыты, все несли убытки. Потом иностранные бренды покинули российский рынок, что сильно сказалось на посещаемости ТЦ. И только сейчас мы подходим к порогу восстановления», - предупредил он.
Шакиров напомнил, что при этом маркетплейсы пользуются льготными режимами.
«Дополнительная налоговая нагрузка сильно ударит по небольшим магазинам. Особенно это несправедливо на фоне меньшего контроля за маркетплейсами, которые поставляют товары сомнительного происхождения. При этом они пользуются льготными налоговыми режимами», - подытожил собеседник НСН.
В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года
- ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику
- Повышение налогов приведет к закрытию 20% магазинов в торговых центрах
- Постоянные скитания: Михаил Барщевский описал трудности жизни частного театра
- Юрист Айвар: Сделки по продаже жилья нельзя признать невозвратными
- В Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж
- Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
- В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
- Бабки-мошенницы и цены: На какие вопросы ответит Путин на прямой линии
- Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru