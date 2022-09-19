«Потерял уникальность»: Держателям Ethereum дали советы после смены алгоритма

Смена алгоритма стала большим событием для Ethereum, однако теперь он стал таким же, как десяток других криптомонет, отметил в эфире НСН Евгений Каминский. 

Переход Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake не вызовет больших проблем у майнеров, есть множество других криптовалют, также можно продать видеокарты и купить оборудование для майнинга биткойна, рассказал криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне блокчейн Ethereum перешел с алгоритма Ethereum proof-of-work (PoW) на менее энергоемкий Proof-of-Stake – систему подтверждения доли, с которой не нужно проверять транзакции. После такой новости многие СМИ вышли с заголовкамм о том, что «майнинг официально умер». Евгений Каминский категорически не согласился с такими утверждениями.

«Такие заголовки слишком желтые. Майнинг продолжает жить. Но только теперь это не относится к майнингу Ethereum, как ко второй по популярности криптовалюте. Думаю, что для майнеров это хоть и проблема, но не сильная, потому что есть другие криптовалюты, которые продолжают майниться. Собственно, надо смотреть какой у них будет выхлоп. Основной был Ethereum, под него собирали большие фермы. Потом шли монеты эшелона анонимности: Dash, Monero, они точно также продолжают майниться на картах. Но эти монеты не настолько ликвидны, их не так просто обменять, если мы говорим про цифровой доллар или про наличный, с эфиром Ethereum было попроще. Но, думаю, что через какое-то время майнеры, которые майнят на видеокартах, выправят эту ситуацию, потому что видеокарт большое количество», - сказал Каминский.

По его словам, после перехода на новый алгоритм Ethereum увеличит пропускную способность сети и перейдет к новому распределению монет. Каминский отметил, что теперь майнерам Ethereum выгоднее всего будет майнить биткоины.

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«Ethereum сделал это для того, чтобы увеличить пропускную способность сети и перейти к новому распределению монет. На мой взгляд, это не очень хорошая история с точки зрения децентрализации сети. Но с точки зрения экономии электроэнергии – это, конечно, огромное высвобождение ресурсов. Что делать майнерам… Майнить другие монеты, либо продавать и покупать оборудование для майнинга биткойна, потому что у него нет такого главы единого центра принятия решений, который взял бы и перевел бы его с Proof-of-work на Proof-of-Stake», - указал собеседник «Радиоточки НСН».

Также эксперт рассказал, что для держателей Ethereum его переход на новый алгоритм не был чем-то неожиданным. К такому развитию событий многие были готовы, уверен Каминский.

«Те, кто знал об этом, этот риск уже давно просчитали. Они либо уйдут майнить биткоин, продав свои видеокарты, либо вообще уйдут с рынка. Тех, для кого это стало новостью, не много. Они, скорее всего, продолжат майнить другие монеты. Есть классический Ethereum, который еще в 2017 году отделился. Скорее всего, это стало для Ethereum большим событием, потому что он теперь стал более гибким с точки зрения блокчейна и разработки экосистемы. Но, при этом, он теперь стал таким же, как десяток других криптомонет, которые были на стадии Proof-of-Stake с таким же большим количеством транзакций. Свою уникальность Ethereum потерял, но, может быть, от этого будет какой-нибудь выхлоп», - сказал он.

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Кроме того, эксперт назвал топ-5 стран, где заниматься майнингом криптовалют выгоднее всего: в их числе оказалась и Россия.

«Топ, который был летом – это США, Казахстан, Россия с точки зрения Иркутской области, Монголия и Иран. Там достаточно много и давно майнят на уровне государства. Есть электростанции и дешевая электроэнергия. В России – это юг, потому что там дотационные регионы и местные электросети дотируются государством, поэтому электричество бывает дешевое. Также в Абхазии оно довольно дешевое. Невыгоднее всего майнить в регионах с высокой стоимостью электроэнергии: Дальний Восток, Центральная Европа», - резюмировал Каминский.

Ранее, 12 сентября, агентство Reuters сообщало, что за счет новой модели добыча Ethereum будет потреблять на 99,5% меньше электроэнергии.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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