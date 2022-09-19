«Потерял уникальность»: Держателям Ethereum дали советы после смены алгоритма

Накануне блокчейн Ethereum перешел с алгоритма Ethereum proof-of-work (PoW) на менее энергоемкий Proof-of-Stake – систему подтверждения доли, с которой не нужно проверять транзакции. После такой новости многие СМИ вышли с заголовкамм о том, что «майнинг официально умер». Евгений Каминский категорически не согласился с такими утверждениями.

«Такие заголовки слишком желтые. Майнинг продолжает жить. Но только теперь это не относится к майнингу Ethereum, как ко второй по популярности криптовалюте. Думаю, что для майнеров это хоть и проблема, но не сильная, потому что есть другие криптовалюты, которые продолжают майниться. Собственно, надо смотреть какой у них будет выхлоп. Основной был Ethereum, под него собирали большие фермы. Потом шли монеты эшелона анонимности: Dash, Monero, они точно также продолжают майниться на картах. Но эти монеты не настолько ликвидны, их не так просто обменять, если мы говорим про цифровой доллар или про наличный, с эфиром Ethereum было попроще. Но, думаю, что через какое-то время майнеры, которые майнят на видеокартах, выправят эту ситуацию, потому что видеокарт большое количество», - сказал Каминский.

По его словам, после перехода на новый алгоритм Ethereum увеличит пропускную способность сети и перейдет к новому распределению монет. Каминский отметил, что теперь майнерам Ethereum выгоднее всего будет майнить биткоины.