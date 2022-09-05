Центробанк заявил о готовности легализовать трансграничные расчёты в криптовалютах

Центробанк РФ обсуждает легализацию трансграничных расчётов в криптовалюте с Министерством финансов и Минэкономразвития, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что это не означает легализации криптобирж и обменников внутри России.

«Важно подчеркнуть, что речь не идёт о легализации криптовалюты как платёжного средства на территории РФ, а также легализации криптобирж и криптообменников», - добавили в пресс-службе.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалют в международных расчётах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияМинфинМинэкономразвитияКриптовалютаЦентробанк
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