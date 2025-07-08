Центробанк РФ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют

Уточняется, что в перечень вошли бахрейнский динар, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, оманский риал и саудовский риял, а также така (Бангладеш), боливиано (Боливия), кьят (Мьянма), тугрик (Монголия) и найра (Нигерия).

Уточняется, что официальные курсы добавленных в список валют начнут устанавливать с 10 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте расчётов в национальных валютах между странами, входящими в БРИКС растут, сообщает RT.

