Центробанк РФ будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют

Центробанк России будет устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Уточняется, что в перечень вошли бахрейнский динар, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, оманский риал и саудовский риял, а также така (Бангладеш), боливиано (Боливия), кьят (Мьянма), тугрик (Монголия) и найра (Нигерия).

Уточняется, что официальные курсы добавленных в список валют начнут устанавливать с 10 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о росте расчётов в национальных валютах между странами, входящими в БРИКС растут, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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