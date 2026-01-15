В России сегодня нельзя заработать быстрые деньги на цветочном бизнесе, так как спрос падает, а издержки из-за санкций растут, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус», передает РИА Новости. Сафронова отметила, что многие такие точки быстро закрываются.