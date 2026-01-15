Легкие деньги? Прибыльность цветочного бизнеса в России назвали «иллюзией»
Валентина Сафронова и Ольга Селиванова заявили НСН, что входить с нуля в цветочный бизнес сегодня невыгодно, многие проекты закрываются почти сразу же после открытия.
В России сегодня нельзя заработать быстрые деньги на цветочном бизнесе, так как спрос падает, а издержки из-за санкций растут, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Цветочный бизнес в России продолжает активно развиваться: число организаций в этой сфере за период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2025 года выросло на 11% - больше всего цветочных компаний, помимо Москвы и области, работает сейчас в Краснодарском крае, сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус», передает РИА Новости. Сафронова отметила, что многие такие точки быстро закрываются.
«Число организаций выросло, но не так сильно. Часть фирм, которые образовались, заменяют старые компании, они закрываются. Поэтому сложно подсчитать коэффициент увеличения. Многие считают, что заработать денег на цветочном бизнесе можно легко и быстро, но это иллюзия. Все думают, что это легкие деньги, а потом начинают закрываться. Живые цветы – это сложный товар, который быстро портится, отсюда большие убытки. Дополнительные проблемы сегодня создает логистика, у нас огромное количество санкций. Фуры с цветами долго стоят на таможне. Входить с нуля на рынок невыгодно», - рассказала она.
С ней согласилась флорист Ольга Селиванова, которая добавила, что сегодня спрос на цветы в целом падает.
«Мы наблюдаем, что входить с нуля в этот бизнес все-таки не стоит, лучше брать какой-то готовый магазин, который примелькался и в который потребители уже периодически ходят. Открывать новый магазин на новом месте невыгодно сегодня, так как граждане все равно стараются экономить на фоне общей экономии. А в этом случае будет слишком много вложений, которые придется долго «отбивать». Цветы – это товар не первой необходимости, сейчас их стали покупать меньше в разы. Сегодня цветочные, магазины предлагают дополнительные услуги, включая подарки, открытки, товары для праздника. Что еще можно предложить дополнительно клиенту? Кофе и еду странно предлагать, в цветочные магазины не ходят за кофе, а в кофейни не ходят за цветами. Надо понимать, что цветы дорожают, как и все товары, здесь такая же логистика, все пропорционально», - добавила она.
В России научились выращивать на продажу альстромерии, матиолу и кустовые розы, качество которых лучше, чем у импортных, сказала НСН владелица салона цветов Антонина Гаганова.
