«Политический момент здесь выходит на первый план. Многие ушедшие компании обливали грязью Россию. К тому же, компания Renault вроде заявляла, что и не собирается возвращаться в Россию, возможно, она и не может считаться заинтересованным лицом в сохранении своих товарных знаков, поэтому Роспатент и принял такое решение. С другой стороны, если им отказали и в других странах, видимо, есть что-то системно неправильное в подходе к бизнесу этой компании, потому что таких совпадений просто не может быть», - отметил собеседник НСН.

По словам Сергея Радько, некоторые западные компании всё еще рассчитывают вернуться на российский рынок, поэтому пытаются создать какую-то основу для перезапуска бизнеса.



«Автобизнес один из самых сложных. Он представляет собой сложную систему логистики, заводов, дилерских центров и так далее. Поэтому, если одномоментно его бросить, возникнут огромные убытки, что испытали ушедшие из России компании. Видимо, они стараются сохранять товарные знаки в расчете на возвращение при изменении политической ситуации, чтобы при благоприятных условиях вернуться и как-то отыграть свои потери. Видимо, когда они уходили, многие думали, что это ненадолго, может быть и сейчас они надеются вернуться. Исходя из этого, они пытаются поддерживать какую-то формальную возможность в расчете на это, делают на будущее себе задел, чтобы в случае возвращения начинать работу не с нуля», - пояснил адвокат «Свободы выбора».