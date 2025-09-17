Отказ Renault в регистрации нового товарного знака в России связали с политикой
Формальные причины отказа играют второстепенную роль в решении Роспатента, заявил НСН юрист автодвижения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Политическая составляющая сыграла решающую роль в предварительном отказе французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Об этом НСН в комментарии заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Как стало известно, Роспатент временно отказал Renault Group в регистрации товарного знака Reno по заявке, поданной в октябре 2024 года. Помимо России, такое же решение принято более чем в 30 странах, следует из данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Как уточняет РИА Новости, был выявлен более ранний сходный товарный знак, который также принадлежит самой Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес.
«Политический момент здесь выходит на первый план. Многие ушедшие компании обливали грязью Россию. К тому же, компания Renault вроде заявляла, что и не собирается возвращаться в Россию, возможно, она и не может считаться заинтересованным лицом в сохранении своих товарных знаков, поэтому Роспатент и принял такое решение. С другой стороны, если им отказали и в других странах, видимо, есть что-то системно неправильное в подходе к бизнесу этой компании, потому что таких совпадений просто не может быть», - отметил собеседник НСН.
По словам Сергея Радько, некоторые западные компании всё еще рассчитывают вернуться на российский рынок, поэтому пытаются создать какую-то основу для перезапуска бизнеса.
«Автобизнес один из самых сложных. Он представляет собой сложную систему логистики, заводов, дилерских центров и так далее. Поэтому, если одномоментно его бросить, возникнут огромные убытки, что испытали ушедшие из России компании. Видимо, они стараются сохранять товарные знаки в расчете на возвращение при изменении политической ситуации, чтобы при благоприятных условиях вернуться и как-то отыграть свои потери. Видимо, когда они уходили, многие думали, что это ненадолго, может быть и сейчас они надеются вернуться. Исходя из этого, они пытаются поддерживать какую-то формальную возможность в расчете на это, делают на будущее себе задел, чтобы в случае возвращения начинать работу не с нуля», - пояснил адвокат «Свободы выбора».
Renault покинула Россию весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. Компания передала свою долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ», а завод в Москве — правительству российской столицы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа сохранил «Ростех». Renault имеет опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, в который не включен завод в Москве.
В феврале 2025 года гендиректор Renault Лука де Мео в интервью Financial Times не исключил возможности возвращения компании в Россию. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», мэр Москвы скептически оценил это допущение. «Вряд ли ему что-то тут светит», - прокомментировал Сергей Собянин.
