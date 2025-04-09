В Союзе торговых центров опровергли проблемы с заполняемостью
Норма вакантности в качественных торговых центрах - 5%, в новых ТЦ она несколько больше, но это нормально и временный эффект, заявил НСН Булат Шакиров.
В новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
По итогам первого квартала 2025 года 27% площадей в новых торговых центрах, открытых в Москве за последние три года, оказались вакантными, что втрое больше среднего показателя по рынку, пишет «Коммерсант». Это объясняют растущими объемами ввода такой недвижимости и в частности уходом с рынка западных брендов. К тому же в новых ТЦ показатель трафика на 10–15% ниже, чем в устоявшихся. Шакиров отметил, что проблема с посещаемостью и заполняемостью была, но уже выровнялась.
«В качественных торговых центрах, таких как «Авиапарк», «Атриум», которые старше трех лет, вакантность сейчас на уровне 5%. Это абсолютная норма для любого ТЦ. В новых, безусловно, вакантность больше. У них были сложности с заполнением, потому что мы помним, что западные бренды уходили из России, а российские бренды тогда только начинали активно развиваться. Но я думаю, что с учетом того, как сейчас активно идет заполнение, и в том числе турецкие бренды активно развиваются, то в течение года-двух качественные торговые центры все равно придут к вакантности 5%. Безусловно, на посещаемости сказались и трагические события год назад в "Крокусе", когда под влиянием психологического фактора люди меньше ходили в ТЦ. Но сейчас ситуация уже выравнивается и с трафиком в том числе», - рассказал он.
По словам Шакирова, сейчас ТЦ уже наблюдают обратный поток, когда зарубежные бренды начинают потихоньку возвращаться и заполнять пустующие места.
«При этом мы сами уже наблюдаем обратный поток, когда некоторые западные компании говорят о своем намерении вернуться на российский рынок. Многие российские бренды увеличивают площади, открывают новые форматы. В Melon Fashion Group запустили новый бренд IDOL, который активно развивается. Появляются новые концепции кафе и ресторанов. Мы не чувствуем проблемы с заполняемостью торговых центров. А что касается именно новых открытых ТЦ, да, это займет какое-то время, но это обычная история», - подытожил он.
Ранее Шакиров в беседе с НСН заявил, что музыка в торговых центрах должна быть ненавязчивой и спокойной, чтобы не отвлекать внимание посетителей от витрин магазинов, и отметил, что лучше всего - лаунж или джаз.
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