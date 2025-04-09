В новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

По итогам первого квартала 2025 года 27% площадей в новых торговых центрах, открытых в Москве за последние три года, оказались вакантными, что втрое больше среднего показателя по рынку, пишет «Коммерсант». Это объясняют растущими объемами ввода такой недвижимости и в частности уходом с рынка западных брендов. К тому же в новых ТЦ показатель трафика на 10–15% ниже, чем в устоявшихся. Шакиров отметил, что проблема с посещаемостью и заполняемостью была, но уже выровнялась.