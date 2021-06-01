«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

«Почта России» получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-релизе сообщается, что теперь «Почта» сможет не только продавать лекарства на сатйе, но и доставлять лекарства курьерами с возможностью оплаты при получении. Также теперь есть возможность предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.

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Уточняется, что «Почта России» будет доставлять только безрецептурные препараты, у курьеров появятся специальные термоконтейнеры, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и температурного режима лекарств при транспортировке.

Ранее сообщалось, что «Почта России» будет доставлять клиентам вино, которое они заказали онлайн.

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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:ЛекарстваПочта России
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