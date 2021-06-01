«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

Уточняется, что «Почта России» будет доставлять только безрецептурные препараты, у курьеров появятся специальные термоконтейнеры, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и температурного режима лекарств при транспортировке.

Ранее сообщалось, что «Почта России» будет доставлять клиентам вино, которое они заказали онлайн.

