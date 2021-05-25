«Почта России» будет доставлять купленное в интернете вино
«Почта России» будет доставлять клиентам вино, которое они заказали онлайн, сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Почтовая служба входит в рабочую группу правительства РФ по разработке сервиса по онлайн-продаже алкоголя. В «Почте России» рассчитывают, что смогут реализовывать доставку вина.
Однако Сазанов отметил, что говорить о полноценном запуске онлайн-продажи алкоголя пока рано. В компании планируют провести эксперимент с прямой доставкой вина от изготовителя к покупателю, в том числе с помощью онлайн-сервисов «Почты России», пишет Газета.ру.
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