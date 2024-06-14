СМИ: На ухудшение качества импортозамещенных товаров пожаловались 60% россиян

Россияне заявили об ухудшении качества товаров, заменивших ушедшие из страны бренды, в мае 60% граждан были недовольны импортозамещенной продукцией. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование компании Б1.

Специалисты опросили тысячу человек. Как выяснилось, число недовольных качеством брендов выросло: осенью прошлого оно составляло 44%. По данным исследования, не готовы переплачивать за доступ к привычным подорожавшим товарам 50% респондентов (ранее — 55%), а переплачивать за заменившие ушедшие новые торговые марки готовы 54% (на 18 процентных пунктов больше).

Кроме того, эксперты выяснили, что доля россиян, регулярно покупающих товары под собственными марками торговых сетей, сократилась на 6 п.п., до 48%. Треть респондентов считают качество такой продукции низким. Как отметили аналитики, жители страны стали уделять качеству товаров больше внимания: этот показатель стал вторым по важности после цены (82 и 95 процентов соответственно).

Ранее стало известно, что доля иностранных брендов в торговых центрах России с начала 2022 года упала до трети. Прежде они занимали около половины торговых площадей, пишет RT.

