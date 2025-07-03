«Все договорные отношения по приобретению «Мега» - это глубокая коммерческая тайна. Но любой бизнес никогда не зарекается и не отказывается от работы в любой стране, так как может получиться так, что стран не останется в какой-то момент. Поэтому компания всегда будет работать в той стране, которая устраивает компанию по минимальному набору критериев. Этот набор у всех свой. Поэтому я думаю, что IKEA вернется. Вопрос в том, обязывает ли их торопиться тот факт, что в сентябре истекает срок обратного выкупа. Я думаю, что это не является основным критерием. Основной критерий – насколько компания видит успешным бизнес в данной стране в определенное время», - объяснил он.

По его словам, любой договор – это лишь формальность, при возобновлении переговоров даты могут быть изменены.

«Вопрос возвращения – это договорный момент, выйти на переговоры можно и позже обозначенного спроса. Если компания будет возвращаться, может быть уже новая концепция и стратегия, может, нужны будут уже не торговые центры, а что-то другое. В договоре записан лишь формальный момент. Это не значит, что компания должна ускориться до сентября», - заключил собеседник НСН.

Сделку по покупке сети ТЦ «Мега» у владельца магазинов мебели и товаров для дома IKEA группа Газпромбанк закрыла в сентябре 2023 года. Покупателю перешло 14 торговых центра площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сумма сделки не раскрывалась, но ее условия предусматривали возможность обратного выкупа магазинов «Мега» прежним владельцем.

