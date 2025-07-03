IKEA сможет вернуться в Россию после «просрочки» обратного выкупа
Право шведской компании на обратный выкуп торговых центров «Мега» с магазинами IKEA истекает в сентябре, но это не заставит компанию ускоренно вернуться, заявил НСН Олег Войцеховский.
При желании шведская IKEA сможет вернуться в Россию не в торговые центры «Мега», заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Право шведской Ingka Centres на обратный выкуп принадлежавших ей в России торговых центров «Мега» с располагавшимися там магазинами IKEA истекает в сентябре 2025 года, заявил в интервью «РБК Отрасли» заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Войцеховский назвал это формальностью.
«Все договорные отношения по приобретению «Мега» - это глубокая коммерческая тайна. Но любой бизнес никогда не зарекается и не отказывается от работы в любой стране, так как может получиться так, что стран не останется в какой-то момент. Поэтому компания всегда будет работать в той стране, которая устраивает компанию по минимальному набору критериев. Этот набор у всех свой. Поэтому я думаю, что IKEA вернется. Вопрос в том, обязывает ли их торопиться тот факт, что в сентябре истекает срок обратного выкупа. Я думаю, что это не является основным критерием. Основной критерий – насколько компания видит успешным бизнес в данной стране в определенное время», - объяснил он.
По его словам, любой договор – это лишь формальность, при возобновлении переговоров даты могут быть изменены.
«Вопрос возвращения – это договорный момент, выйти на переговоры можно и позже обозначенного спроса. Если компания будет возвращаться, может быть уже новая концепция и стратегия, может, нужны будут уже не торговые центры, а что-то другое. В договоре записан лишь формальный момент. Это не значит, что компания должна ускориться до сентября», - заключил собеседник НСН.
Сделку по покупке сети ТЦ «Мега» у владельца магазинов мебели и товаров для дома IKEA группа Газпромбанк закрыла в сентябре 2023 года. Покупателю перешло 14 торговых центра площадью 2,3 млн кв. м в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сумма сделки не раскрывалась, но ее условия предусматривали возможность обратного выкупа магазинов «Мега» прежним владельцем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автопроизводитель Geely опроверг слухи об уходе из России
- Захарова: Согласован консульский доступ к 13 задержанным в Баку россиянам
- Потолок обвалился в торговом центре в ХМАО
- Парламент Армении одобрил законы для национализации «Электросетей»
- Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной
- В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
- Умер радиоведущий Михаил Антонов
- Армия России освободила Меловое и Разино
- Швеция выделит Украине $157 млн на военную помощь
- Над Самарской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru