«Перспективные локации»: Торговые площади Inditex займут российские ритейлеры
Бренды компании Inditex занимали одни из самых лучших локаций в торговых центрах, сказала НСН директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.
Испанский ритейлер занимал одни из самых больших и перспективных локаций в торговых центрах, потому их площади смогут относительно быстро найти своих арендаторов как со стороны российских брендов, так и новых игроков из «дружественных стран», заявила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова в беседе с НСН.
Компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщила в пятницу газета El País. Сейчас компания ожидает завершения сделки по уходу с рынка. Планируется, что активы и права, связанные с 245 магазинами в России, Inditex передаст группе Daher. Царькова считает, что торговые площади испанской компании в ключевых торговых комплексах быстро найдут новых арендаторов.
«Торговые площади, которые в перспективе освободит ритейлер Inditex смогут быстро найти своих арендаторов как со стороны российских брендов, так и новых игроков из «дружественных стран», что уже подтверждается успешными примерами замен в некоторых ТЦ Москвы. Данные площади востребованы, в том числе потому, что испанский ритейлер занимал одни из самых больших и лучших локаций в торговых центрах, являясь якорным арендатором в ряде ключевых ТЦ Москвы. Немаловажную роль будет играть способность быстро и эффективно принимать управленческие решения со стороны собственников ТЦ, адаптируя свои площади под текущий спрос и меняющиеся потребности рынка ритейла», - сказала Царькова.
Собеседница НСН отметила, что испанская компания занимала площади от 400 до 1,5 тысяч квадратных метров.
«В частности, в ТЦ «Метрополис» Zara занимала 2064 кв. м, Zara Men - 427, Massimo Dutti - 555, Stradivarius - 800, Bershka - 1200. Уже известны некоторые кейсы замен брендов группы Inditex. Так, например, в «Метрополисе» на площади Zara Home разместился арендатор Cook House. В Columbus ожидается открытие Ivlev Chef также на месте бывшего Zara Home, а российский бренд Emka арендовал площади, ранее занимаемые брендом Oysho. В «Саларис» на месте Oysho открылся магазин Uniize. В «Афимолл Сити» на площади группы Inditex пришли российские и новые иностранные бренды: Слепая курица, 2Mood, Emka, Charuel, Mavelty, Love Republic, Alex Yvn, Wililiams et Oliver. На месте магазина Massimo Dutti располагаются марки Present Simple, Ecco, Lusio», - отмечает Царькова.
Рынок России является вторым для группы Inditex после Испании. В количественном выражении, говорит Царькова, на него приходится чуть менее 10 процентов от общего числа магазинов группы.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в эфире НСН заявил, что торговые центры достаточно сильно закредитованы, поэтому они не смогут существенно снизить плату для новых арендаторов.
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