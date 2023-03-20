«Перспективные локации»: Торговые площади Inditex займут российские ритейлеры

Компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщила в пятницу газета El País. Сейчас компания ожидает завершения сделки по уходу с рынка. Планируется, что активы и права, связанные с 245 магазинами в России, Inditex передаст группе Daher. Царькова считает, что торговые площади испанской компании в ключевых торговых комплексах быстро найдут новых арендаторов.

«Торговые площади, которые в перспективе освободит ритейлер Inditex смогут быстро найти своих арендаторов как со стороны российских брендов, так и новых игроков из «дружественных стран», что уже подтверждается успешными примерами замен в некоторых ТЦ Москвы. Данные площади востребованы, в том числе потому, что испанский ритейлер занимал одни из самых больших и лучших локаций в торговых центрах, являясь якорным арендатором в ряде ключевых ТЦ Москвы. Немаловажную роль будет играть способность быстро и эффективно принимать управленческие решения со стороны собственников ТЦ, адаптируя свои площади под текущий спрос и меняющиеся потребности рынка ритейла», - сказала Царькова.