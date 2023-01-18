В отрасли заявили, что торговые центры не испытывают проблем с арендой площадей

Российские бренды успешно занимают в торговых центрах площади ушедших с российского рынка западных компаний. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Ранее стало известно, что из-за ухудшения инвестиционного климата на российский рынок по итогам 2022 года ожидаемо вышло вдвое меньше зарубежных брендов, чем годом ранее. При этом большинство ритейлеров из Турции, Китая и Индии, заявлявших об открытии своих магазинов в России, не сделали этого из-за сохраняющихся сложностей с логистикой. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Войцеховский оценил уровень вакантности торговых площадей в торговых центрах.

«Сегодня торговые площади заполнены со средней вакантностью 5-6%. Такой показатель почти не отличается от обычного, если не считать площади, остающиеся за компаниями, которые пока не определились, уходят они или нет. Их сейчас примерно 8%», — сказал Войцеховский.

Собеседник НСН отметил, что российские производители успешно заменяют ушедшие зарубежные бренды.

«У нас достаточно много компаний, которые успешно развивают форматы, аналогичные форматам ушедших с отечественного рынка корпораций. Например на смену MFASHION пришла Gloria Jeans, эту нишу также может занять “Снежная королева”», — добавил он.

По мнению эксперта, открытие магазинов зарубежных брендов в первом полугодии 2023 года не сможет существенно изменить статистику.

«Сейчас площади активно занимаются российскими брендами. Например, Gloria Jeans перед Новым годом открыла магазины на месте торговых площадей ушедших компаний сразу в восьми торговых центрах в разных городах. У одной этой корпорации работает примерно столько же магазинов в России, сколько всех турецких магазинов всех турецких брендов в нашей стране», — отметил Войцеховский.

Собеседник НСН также подчеркнул, что в торговых центрах нет площадей, которым сложно найти новых арендаторов.

Управляющий директор Российского совета торговых центров отметил индивидуальный подход руководства торговых центров к потенциальным арендаторам.

«Глобальное смягчение условий для арендаторов невозможно, поскольку торговым центрам необходимо возвращать занятые деньги банкам, оплачивать все текущие платежи и так далее. Однако некоторые льготы делаются для того, чтобы арендатор раскрутился, зарабатывал деньги и нормально платил аренду. Сегодня главный способ оплаты аренды — процент с оборота. Если арендатор по какой-то причине не очень хорошо торгует, он некоторое время вносит меньшую арендную плату. Однако если он со временем не выходит на понятную и себе, и торговому центру экономику, он должен либо что-то менять в своей торговле, либо переходить в другой торговый центр с более подходящей аудиторией», — заключил он.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева заявила, что на фоне ухода зарубежных брендов в московских ТЦ стали активно расширяться универмаги и мультибрендовые магазины, интерес к российскому рынку проявили ретейлеры из Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

