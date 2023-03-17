«Сильно закредитованы»: ТЦ не смогут снизить ставку для новых арендаторов
После ухода Inditex освободившиеся торговые площади смогут занять такие российские бренды, как Gloria Jeans и Melon Fashion, сказал НСН Олег Войцеховский.
Торговые центры достаточно сильно закредитованы, поэтому они не смогут существенно снизить плату для новых арендаторов. Об этом НСН заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщила в пятницу газета El País. Сейчас компания ожидает завершения сделки по уходу с рынка. Планируется, что активы и права, связанные с 245 магазинами в России, Inditex передаст группе Daher. По словам Войцеховского, торговым центрам нет резона снижать арендную ставку для новых арендаторов.
«Торговые центры сегодня достаточно сильно закредитованы. Фактически ставки и сбор аренды регулируют не владелец торгового центра и не управляющий компанией. Это делается в тесном сотрудничестве с банком, которому нужно каждый месяц выплачивать кредит. В первую очередь в торговый центр закладывался набор магазинов, которые платят достаточно хорошие деньги за качественные условия. В рамках проекта это изменить невозможно», — сказал Войцеховский.
При этом собеседник НСН отметил, что вначале торговый центр может предоставить определенные льготные условия.
«Однако надо понимать, что все эти площади не работали нормально с 2020 по 2022 год. В период пандемии всем очень активно снижали ставки, поскольку рассчитывали, что после ее окончания арендаторы начнут торговать с новой силой и все потерянные деньги вернутся. А на деле получилось так, что с началом спецоперации площади стали закрываться. Конечно, торговые центры будут любым способом помогать арендаторам быстрее раскрутиться при помощи маркетинга и других форм поддержки. Вместе с арендаторами они будут выходить на схему win-win, когда арендатор справедливо зарабатывает, а торговый центр получает те деньги, которые были заложены в проект», — добавил он.
Войцеховский отметил, что Inditex занимал в торговых центрах крупные площади — от 2500 квадратных метров. В заключение он предположил, кто мог бы прийти на их место.
«Во-первых, у нас есть такие лидеры, как, например, Gloria Jeans и Melon Fashion, которые активно занимают торговые площади уходящих арендаторов. Во-вторых, торговые центры — достаточно трансформируемые объекты. Разделить такие площади и предоставить их трем-четырем арендаторам вместо одного не проблема», — подытожил собеседник НСН.
Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в эфире НСН рассказала, что на фоне ухода зарубежных брендов в московских ТЦ стали активно расширяться универмаги и мультибрендовые магазины.
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