«Сильно закредитованы»: ТЦ не смогут снизить ставку для новых арендаторов

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщила в пятницу газета El País. Сейчас компания ожидает завершения сделки по уходу с рынка. Планируется, что активы и права, связанные с 245 магазинами в России, Inditex передаст группе Daher. По словам Войцеховского, торговым центрам нет резона снижать арендную ставку для новых арендаторов.

«Торговые центры сегодня достаточно сильно закредитованы. Фактически ставки и сбор аренды регулируют не владелец торгового центра и не управляющий компанией. Это делается в тесном сотрудничестве с банком, которому нужно каждый месяц выплачивать кредит. В первую очередь в торговый центр закладывался набор магазинов, которые платят достаточно хорошие деньги за качественные условия. В рамках проекта это изменить невозможно», — сказал Войцеховский.

При этом собеседник НСН отметил, что вначале торговый центр может предоставить определенные льготные условия.

«Однако надо понимать, что все эти площади не работали нормально с 2020 по 2022 год. В период пандемии всем очень активно снижали ставки, поскольку рассчитывали, что после ее окончания арендаторы начнут торговать с новой силой и все потерянные деньги вернутся. А на деле получилось так, что с началом спецоперации площади стали закрываться. Конечно, торговые центры будут любым способом помогать арендаторам быстрее раскрутиться при помощи маркетинга и других форм поддержки. Вместе с арендаторами они будут выходить на схему win-win, когда арендатор справедливо зарабатывает, а торговый центр получает те деньги, которые были заложены в проект», — добавил он.

Войцеховский отметил, что Inditex занимал в торговых центрах крупные площади — от 2500 квадратных метров. В заключение он предположил, кто мог бы прийти на их место.

«Во-первых, у нас есть такие лидеры, как, например, Gloria Jeans и Melon Fashion, которые активно занимают торговые площади уходящих арендаторов. Во-вторых, торговые центры — достаточно трансформируемые объекты. Разделить такие площади и предоставить их трем-четырем арендаторам вместо одного не проблема», — подытожил собеседник НСН.

Ранее региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в эфире НСН рассказала, что на фоне ухода зарубежных брендов в московских ТЦ стали активно расширяться универмаги и мультибрендовые магазины.

