«Перезапуск бизнеса»: Торговые центры готовятся к новым правилам игры в 2023 году

Торговые центры в следующем году продолжат адаптироваться к новым условиям, а западные компании будут и дальше искать варианты «перезапуска» своего бизнеса, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в эфире НСН.

«Иностранные инвесторы и девелоперы были вынуждены продавать свой бизнес. В силу обстоятельств – это были быстрые продажи с дисконтом. В целом, мы не наблюдаем активного желания собственников ТЦ избавляться от качественных объектов недвижимости. Есть определенный объем активов, который отошел к банкам, и они выставляют их на торги через аукционы, но это не последствия кризиса 2022 года, а результат более ранних ошибок и событий», - сказала она.

Пока лишь немногие западные игроки смогли перезапустить свой бизнес в России, но эта стратегия является наиболее привлекательной для тех, кто не хочет навсегда потерять этот рынок, заметила эксперт.