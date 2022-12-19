«Перезапуск бизнеса»: Торговые центры готовятся к новым правилам игры в 2023 году
Евгения Хакбердиева рассказала НСН, что иностранные компании продолжат передачу бизнеса, торговые центры готовятся к новым условиям на рынке.
Торговые центры в следующем году продолжат адаптироваться к новым условиям, а западные компании будут и дальше искать варианты «перезапуска» своего бизнеса, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева в эфире НСН.
«Иностранные инвесторы и девелоперы были вынуждены продавать свой бизнес. В силу обстоятельств – это были быстрые продажи с дисконтом. В целом, мы не наблюдаем активного желания собственников ТЦ избавляться от качественных объектов недвижимости. Есть определенный объем активов, который отошел к банкам, и они выставляют их на торги через аукционы, но это не последствия кризиса 2022 года, а результат более ранних ошибок и событий», - сказала она.
Пока лишь немногие западные игроки смогли перезапустить свой бизнес в России, но эта стратегия является наиболее привлекательной для тех, кто не хочет навсегда потерять этот рынок, заметила эксперт.
«Никто не может точно предугадать исход событий. В краткосрочной перспективе продолжится тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории страны. Российский бизнес имеет немаловажное значение для западных игроков, но многие из них испытывают серьезное давление в этом вопросе. В связи с этим давлением, многие предпочитают аккуратно рассматривать различные варианты перезапуска своего бизнеса в России. Пока мы видим небольшое количество игроков, которые смогли это сделать, остальные же пока находятся на стадии обсуждения. Многие процессы требуют участия глобального офиса, что замедляет процесс передачи бизнеса, такая же ситуация с заменой других игроков, например, из стран СНГ или из списка “дружелюбных стран”», - объяснила собеседница НСН.
Хакбердиева подчеркнула, что и следующий год для отрасли станет адаптационным, потому что все процессы в нынешних условиях затягиваются.
«Безусловно, после этого начнется следующий этап развития ретейла, и от этого будут зависеть основные индикаторы рынка: заполняемость ТЦ, выход новых брендов и форматов магазинов, пересмотр пустующих площадей, в том числе сроки ввода новых ТЦ. Адаптация бизнеса происходит постепенно, привлекаются альтернативные игроки на пустующие площадки, которые могли бы быть потенциально интересны потребителям. Процесс переговоров с такими брендами тоже не быстрый, у всех есть свои требования и ожидания», - заключила она.
Ранее Евгения Хакбердиева рассказала, что уровень вакантности в московских ТЦ после ухода иностранных брендов составляет 14,5% и при неблагоприятном геополитическом фоне может увеличиться до 17%.
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