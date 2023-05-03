«Пойдем в обход»: Российские перевозчики о новых попытках Запада нарушить логистику

Ранее стало известно о работе США, Евросоюза и других ключевых союзников Украины над новым пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Сообщается, что среди обсуждаемых ограничений — запрет транзита множества товаров через российскую территорию. Кроме того, в черный список попадут порядка 30 человек, а также будут введены санкции в отношении судов, отключающих транспондеры. По словам Макарова, суда с выключенными транспондерами отследить невозможно.

«Многие российские судовладельцы работают по-пиратски, причем так было и до санкций, хотя, конечно, сейчас такие перевозки очень участились. В них участвуют даже иностранцы. Не думаю, что кто-то будет арестовывать такие суда — на это не хватит ни времени, ни ресурсов», — сказал Макаров.

Собеседник НСН добавил, что Россия будет искать обходные пути для транзита.

«Сейчас много товаров идет через Казахстан, поэтому пока санкции получается обходить. Можно сказать, что грядущий пакет санкций пока находится на черновой стадии, его доводят до ума. Хорошего для России точно ничего не будет, будем искать обходные маршруты», — заключил он.

Ранее Макаров заявил, что российские суда ходят в порты Евросоюза в основном под флагами других стран, чтобы проходить более-менее беспрепятственно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

