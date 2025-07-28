Украина впервые закупит газ из Азербайджана

Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, тестовая поставка проходит по Трансбалканскому коридору. Об этом написал в соцсетях глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария - Румыния - украинская граница», - отмечается в сообщении.

По словам Корецкого, объем поставки небольшой, однако это «стратегически важный шаг», который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству.

Между тем вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна готова расширить долгосрочное сотрудничество с Турцией по поставкам природного газа, пишет RT.

