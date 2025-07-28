Украина впервые закупит газ из Азербайджана
Украина впервые импортирует газ из Азербайджана, тестовая поставка проходит по Трансбалканскому коридору. Об этом написал в соцсетях глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария - Румыния - украинская граница», - отмечается в сообщении.
По словам Корецкого, объем поставки небольшой, однако это «стратегически важный шаг», который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству.
Между тем вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна готова расширить долгосрочное сотрудничество с Турцией по поставкам природного газа, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru