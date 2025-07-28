Пушилин заявил о начале первых боев в Димитрове в ДНР
Первые бои начались в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил политик, после освобождения поселка Новоэкономическое ВСУ оказались в «крайне затруднительном положении», в частности, это касается группировки в Димитрове.
«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах самого Красноармейска», - указал Пушилин.
Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Новоэкономическое, 24 июля, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru