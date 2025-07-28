Лукашенко заявил о телефонном разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Беседа состоялась накануне. Лукашенко сам рассказал о разговоре послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову, передав дипломату «привет от Путина».

Отмечается, что телефонный разговор прошел в преддверии встречи президента Белоруссии с главой Тюменской области Александром Моором в Минске.

В июне Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили международную и региональную проблематику, пишет «Свободная пресса».

