В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома

Обрушение жилого дома произошло в Астрахани. Об этом сообщили в МЧС.



«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», - указало ведомство.

Специалисты разбирают конструкции здания, эвакуируют людей и ищут возможных пострадавших.



Как сообщают СМИ, дом, где произошло ЧП, был признан аварийным. Жильцы несколько лет жаловались на состояние здания.

Ранее в Алейске в Алтайском крае частично обрушилась угловая часть многоквартирного дома. ЧП затронуло нежилые помещения на двух этажах, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».

