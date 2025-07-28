В Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома
Обрушение жилого дома произошло в Астрахани. Об этом сообщили в МЧС.
«На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома», - указало ведомство.
Специалисты разбирают конструкции здания, эвакуируют людей и ищут возможных пострадавших.
Как сообщают СМИ, дом, где произошло ЧП, был признан аварийным. Жильцы несколько лет жаловались на состояние здания.
Ранее в Алейске в Алтайском крае частично обрушилась угловая часть многоквартирного дома. ЧП затронуло нежилые помещения на двух этажах, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».
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