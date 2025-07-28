Создание возвращающейся на Землю первой ступени в ракете-носителе является дорогим удовольствием, поэтому нужно рассчитывать экономическую выгоду от этой технологии, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с НСН.

Перед «Роскосмосом» стоит задача создать возвращающуюся на землю первую ступень ракеты — технология уже есть у Илона Маска, в Японии и в Китае, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Он добавил, что на создание подобного транспорта у России уйдет полтора-два года, передает РБК. Эксперт усомнился, что инициатива может быть экономически оправданной.