«Передел рынка»: Экономист не исключил новых уходов западных компаний из РФ
Уход западных компаний не всегда связан с политической ситуацией, очень много определяется экономической составляющей, сказал НСН Андрей Бунич.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с НСН, что некоторые западные компании в будущем уйти с российского рынка, но это будет обусловлено коммерческими соображениями.
Зарубежные бренды в непродовольственной рознице, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации на Украине, потеряли в общей сложности до двух миллиардов долларов. Такие оценки приводят источники «Коммерсанта», сопровождавшие сделки по закрытию ряда торговых сетей. Бунич отметил, что крупные компании, объявившие о своем уходе, могут работать в России через посредников.
«Есть данные, что 80% иностранных компаний продолжают работать в России. Не значит, что и остальные ушли. Некоторые поменяли форму деятельности. Крупные компании, заявившие об уходе, могут работать через посредников. Фактически так и происходит, создаются российские юридические лица, приходят их партнеры. Потому сложно сказать, в чем выражается их уход. Тех, кто полностью свернул свою деятельность, немного», - сказал Бунич.
Собеседник НСН считает, что при решении об уходе из России компании ориентируются не на политическую конъюнктуру, а на экономику.
«Некоторые компании уменьшили свою деятельность не из-за санкций, а из-за экономических причин. Те, кто не имел особой прибыли, закрывались, уходили - это процесс конкуренции. Конечно, среди ушедших компаний есть важные направления, которыми они занимались, прежде всего технологического характера, что создает сегодня сложности для нашей экономики. Если убрать технологические компании из списка ушедших, то мы увидим, что практически все остались работать», - пояснил Бунич.
Экономист не исключает, что западные компании и в будущем могут уходить с российского рынка, в их числе и представители продовольственного бизнеса.
«Нужно смотреть насколько они экономически успешны, ведь даже среди наших продовольственных сетей происходят слияния, поглощения. Этот рынок подвержен периодическим изменениям. Не вижу, чтобы они подвергались давлению Запада, а при принятии решения будут руководствоваться коммерческими соображениями. Если занимают хорошую позицию на рынке, то будут работать. Тот же Ашан когда-то занимал более лучшую позицию на рынке, но продолжает работать. Не надо все трактовать только с политической составляющей, очень много определяется экономикой. Идет определенный передел на рынке», - резюмировал Бунич.
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский подтвердил в беседе с НСН мнение Бунича, что решение об уходе из России зарубежные компании принимают по совокупности причин. Он также указал на то, что компании зачастую принимают решения в разнобой.
«В одной и той же ситуации они могут принимать диаметрально противоположные решения», - сказал Войцеховский.
Ранее Олег Войцеховский в эфире НСН заявил, что торговые центры достаточно сильно закредитованы, поэтому они не смогут существенно снизить плату для новых арендаторов.
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