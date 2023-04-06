«Передел рынка»: Экономист не исключил новых уходов западных компаний из РФ

Зарубежные бренды в непродовольственной рознице, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за спецоперации на Украине, потеряли в общей сложности до двух миллиардов долларов. Такие оценки приводят источники «Коммерсанта», сопровождавшие сделки по закрытию ряда торговых сетей. Бунич отметил, что крупные компании, объявившие о своем уходе, могут работать в России через посредников.

«Есть данные, что 80% иностранных компаний продолжают работать в России. Не значит, что и остальные ушли. Некоторые поменяли форму деятельности. Крупные компании, заявившие об уходе, могут работать через посредников. Фактически так и происходит, создаются российские юридические лица, приходят их партнеры. Потому сложно сказать, в чем выражается их уход. Тех, кто полностью свернул свою деятельность, немного», - сказал Бунич.

Собеседник НСН считает, что при решении об уходе из России компании ориентируются не на политическую конъюнктуру, а на экономику.

«Некоторые компании уменьшили свою деятельность не из-за санкций, а из-за экономических причин. Те, кто не имел особой прибыли, закрывались, уходили - это процесс конкуренции. Конечно, среди ушедших компаний есть важные направления, которыми они занимались, прежде всего технологического характера, что создает сегодня сложности для нашей экономики. Если убрать технологические компании из списка ушедших, то мы увидим, что практически все остались работать», - пояснил Бунич.