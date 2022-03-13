PayPal приостановила работу в России
Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система PayPal приостановила предоставление услуг в России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что PayPal поддерживает международное сообщество, осуждающее действия России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Руководство платежной системы просит клиентов вывести деньги со счетов до 18 марта, чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои в обслуживании.
PayPal позволяет клиентам отправлять и принимать денежные переводы, а также оплачивать покупки.
Напомним, система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит внутренние операции по России, при этом международные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Платежная система «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов».
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