PayPal приостановила работу в России

Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система PayPal приостановила предоставление услуг в России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что PayPal поддерживает международное сообщество, осуждающее действия России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Руководство платежной системы просит клиентов вывести деньги со счетов до 18 марта, чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои в обслуживании.

PayPal позволяет клиентам отправлять и принимать денежные переводы, а также оплачивать покупки.

Напомним, система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит внутренние операции по России, при этом международные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Платежная система «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов».



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ФОТО: pxhere.com
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