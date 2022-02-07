Western Union прекратит внутрироссийские переводы
Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекратит внутренние операции по России, при этом международные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Об этом пишет РБК.
Издание отмечает, что американская компания направила банкам-партнерам соответствующее письмо, отметив, что внутрироссийские переводы будут прекращены из-за низкой востребованности.
Как сообщил представитель Western Union, платежная система «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов».
С 24 марта лимит внутренних переводов через эту систему снизится до пяти тысяч рублей, а уже 31 марта возможность отправить перевод внутри России исчезнет. Кроме того, с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат, отмечает «Свободная пресса». При этом отправившие перевод до 31 марта, который не был получен адресатом, смогут вернуть средства в отделениях «Почты России», пишет Газета.ру.
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