Western Union прекратит внутрироссийские переводы

Издание отмечает, что американская компания направила банкам-партнерам соответствующее письмо, отметив, что внутрироссийские переводы будут прекращены из-за низкой востребованности.

Как сообщил представитель Western Union, платежная система «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов».

С 24 марта лимит внутренних переводов через эту систему снизится до пяти тысяч рублей, а уже 31 марта возможность отправить перевод внутри России исчезнет. Кроме того, с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат, отмечает «Свободная пресса». При этом отправившие перевод до 31 марта, который не был получен адресатом, смогут вернуть средства в отделениях «Почты России», пишет Газета.ру.

