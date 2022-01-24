Доля безналичных платежей в России стала рекордной

Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года достигла нового рекорда, достигнув 59,3%. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что за год доля безналичных платежей выросла на 5,2 процентного пункта, при этом по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%.

Наиболее «безналичными» регионами страны в четвертом квартале стали Ненецкий автономный округ (73,9%), Республики Саха (68,9%) и Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота - Тыва, там годовой рост составил 8,4 процентного пункта.

По данным «Платформы ОФД», онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, а также предприятия общепита, развивая онлайн-торговлю.

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Исключением из общего тренда по-прежнему остаются сегменты «Строительные товары» (доля безналичных платежей держится 56-57%) и «Электроника» (сокращение за год на 3,2 процентного пункта - до 65,6%).

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал НСН, что пользователи «пластика» могут стать легкой добычей для мошенников. По его словам, для этого владельцу пластика даже не нужно ее терять - а просто расплатиться на кассе в магазине.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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