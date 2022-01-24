Доля безналичных платежей в России стала рекордной

Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года достигла нового рекорда, достигнув 59,3%. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что за год доля безналичных платежей выросла на 5,2 процентного пункта, при этом по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%.

Наиболее «безналичными» регионами страны в четвертом квартале стали Ненецкий автономный округ (73,9%), Республики Саха (68,9%) и Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота - Тыва, там годовой рост составил 8,4 процентного пункта.

По данным «Платформы ОФД», онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, а также предприятия общепита, развивая онлайн-торговлю.