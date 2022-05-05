Paulig закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ

Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России. Об этом говорится на сайте компании.

Завод по обжарке кофе в Твери, на котором трудятся 200 сотрудников ООО «Паулиг Рус», купил частный инвестор Викас Сои из Индии, который уже более 30 лет живет в России. При этом отмечается, что торговые марки и рецептура в сделку не включены. Сумма покупки не сообщается.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 4 мая ООО «Паулиг Рус» переименовали в ООО «Милфудс».

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По данным источника, бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение нескольких месяцев. В то же время новый владелец будет получать поставки зеленого кофе в течение переходного периода - не более трех месяцев.

В компании добавили, что на бизнес в РФ в 2021 году пришлось менее 5% выручки, поэтому уход с российского рынка, по мнению ее представителей, не окажет существенного влияния на остальной бизнес.

В начале марта 2022 года компания Paulig заявила, что уйдет из России.

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ТЕГИ:ФинляндияПродажаРоссияПроизводствоКофе
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