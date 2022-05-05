Paulig закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ

По данным источника, бренд Paulig уйдет с российского рынка в течение нескольких месяцев. В то же время новый владелец будет получать поставки зеленого кофе в течение переходного периода - не более трех месяцев.

В компании добавили, что на бизнес в РФ в 2021 году пришлось менее 5% выручки, поэтому уход с российского рынка, по мнению ее представителей, не окажет существенного влияния на остальной бизнес.

В начале марта 2022 года компания Paulig заявила, что уйдет из России.

