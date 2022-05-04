«Велком» купила бизнес Valio в России

Группа «Велком» приобрела бизнес Valio в России на собственные средства. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Отмечается, что организация планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет инвестиций. При этом сумма сделки не раскрывается.

Ранее стало известно, что Valio продаст бизнес в России, включая бренд плавленого сыра «Виола», группе «Велком», которая занимается производством колбас и других мясных продуктов.

В пресс-службе добавили, что сейчас компания не планирует сокращать и оптимизировать персонал.