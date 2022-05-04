«Велком» купила бизнес Valio в России

Группа «Велком» приобрела бизнес Valio в России на собственные средства. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Отмечается, что организация планирует развивать мясное и молочное производство, в том числе за счет инвестиций. При этом сумма сделки не раскрывается.

Ранее стало известно, что Valio продаст бизнес в России, включая бренд плавленого сыра «Виола», группе «Велком», которая занимается производством колбас и других мясных продуктов.

В пресс-службе добавили, что сейчас компания не планирует сокращать и оптимизировать персонал.

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При этом сообщается, что продукция бренда «Виола» также будет продаваться на российском рынке. Товарная линейка продуктов, которые выпускаются под другими брендами Valio тоже не изменится.

В то же время «Велком» имеет право производить продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода. Это может продлиться до конца 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
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