По мнению собеседника НСН, сегодня выгоднее открывать новые ПВЗ в менее обжитых регионах.

«Это применяется скорее не к малым, а к большим городам, в которых появляются жилые комплексы. Если предприниматель первым встал с ПВЗ на линии, клиенты и в дальнейшем будут ходить к нему. В небольших городах, где инфраструктура развивается слабо, ПВЗ уже закрепились и переходят из рук в руки, от одного предпринимателя к другому. Таким образом, продолжают работать, на клиентов это никак не влияет. Открытие ПВЗ еще будет выгодно в регионах, где продолжается строительство инфраструктуры. В более обжитых субъектах РФ, как Москва, Московская область, все центральные регионы, с этим, наверное, будет сложнее», - сказал Кременсков.

Он также добавил, что помимо новых ЖК есть и другие перспективные территории для открытия ПВЗ.

«Перспективны СНТ, коттеджные поселки. Крупные магазины от этих локаций находятся достаточно далеко, не в шаговой доступности. Думаю, в среднем на 250 участков должен быть хотя бы один ПВЗ. Это было бы хорошим способом покупки товаров для людей. Наверное, в частном секторе тоже еще есть какая-то перспектива»,- уточнил он.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с НСН отметил, что на данный момент число ПВЗ активно увеличивается в российских регионах, и рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет. При этом неэффективные пункты будут закрываться, передает «Радиоточка НСН».

