Пассивный бунт: Где не будут открываться ПВЗ из-за снижения доходов
Покупатели не пострадают в случае закрытия части пунктов выдачи заказов маркетплейсов, на смену им оперативно придут новые ПВЗ, но не везде открывать точки выгодно, сказал НСН Алексей Кременсков.
Предпринимателям выгоднее открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в больших городах, где активно продолжается застройка, либо в частных секторах и СНТ, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В 2025 году маркетплейс Wildberries сократил выплаты владельцам ПВЗ на четверть, пишет «Коммерсант». Одновременно число ПВЗ выросло на 43%. Их владельцы сталкиваются с сокращением доходов и с увеличением операционных расходов. По мнению экспертов, произошла «каннибализация» трафика – из-за открытия новых ПВЗ по близости доходность каждой отдельной точки падает. Часть бизнесменов стремятся продать свои ПВЗ. Кременсков заметил, что это не новая тенденция.
«Эта история происходила еще в момент так называемого бунта ПВЗ в 2023 году. С того момента каждый раз, когда открывался новый ПВЗ, снижалось число заказов в каком-то другом. Думаю, это будет продолжаться, пока маркетплейсы не урегулируют зонально. Когда-то еще Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) подписывала соглашение с маркетплейсами со стандартами работы ПВЗ. В них уточнялись локации, например, что адреса должны быть разные. Однако все это нарушается маркетплейсами. Открытие таких ПВЗ проходит модерацию, предприниматели сами идут на риски. Думаю, что свято место пусто не бывает. Где-то ПВЗ закрылось, где-то откроется. Покупателям по-прежнему будет комфортно. Здесь все на волю самого предпринимателя. Если его устроит какой-то незначительный доход, который он будет получать пассивно с этого ПВЗ, наверное, их будут открывать», - объяснил он.
По мнению собеседника НСН, сегодня выгоднее открывать новые ПВЗ в менее обжитых регионах.
«Это применяется скорее не к малым, а к большим городам, в которых появляются жилые комплексы. Если предприниматель первым встал с ПВЗ на линии, клиенты и в дальнейшем будут ходить к нему. В небольших городах, где инфраструктура развивается слабо, ПВЗ уже закрепились и переходят из рук в руки, от одного предпринимателя к другому. Таким образом, продолжают работать, на клиентов это никак не влияет. Открытие ПВЗ еще будет выгодно в регионах, где продолжается строительство инфраструктуры. В более обжитых субъектах РФ, как Москва, Московская область, все центральные регионы, с этим, наверное, будет сложнее», - сказал Кременсков.
Он также добавил, что помимо новых ЖК есть и другие перспективные территории для открытия ПВЗ.
«Перспективны СНТ, коттеджные поселки. Крупные магазины от этих локаций находятся достаточно далеко, не в шаговой доступности. Думаю, в среднем на 250 участков должен быть хотя бы один ПВЗ. Это было бы хорошим способом покупки товаров для людей. Наверное, в частном секторе тоже еще есть какая-то перспектива»,- уточнил он.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с НСН отметил, что на данный момент число ПВЗ активно увеличивается в российских регионах, и рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет. При этом неэффективные пункты будут закрываться, передает «Радиоточка НСН».
