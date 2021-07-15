«Выживают не все». Рестораторы призвали продлить сроки по вакцинации 60% персонала

Не все рестораны и кафе успели выполнить требования по вакцинации 60% сотрудников персонала, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он объяснил, что предприятия просто не успели выполнить данную норму по нескольким причинам.

«Все коллеги, которые пишут, сообщают, что не смогли успеть. Есть сбои в системе, и не все хотят прививаться. Но процесс идет», - отметил ресторатор.

Собеседник НСН отметил, что пока работодатели не готовы отстранять от работы непривитых сотрудников. При этом рестораторы выступают за то, чтобы были продлить сроки для вакцинации персонала.

Бухаров отметил, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие заведения прекращают свою деятельность: кто-то на время, кто-то навсегда.

«Кто-то закрывается на время, договариваясь с арендодателем о том, что пока заведения будут закрыты, чтобы переждать какое-то время. А кто-то уже закрывается окончательно. Есть рестораны, которые накопили прошлогодние долги, эти долговую нагрузку не выдержали, и сейчас закрываются», - заявил Бухаров.