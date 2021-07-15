«Выживают не все». Рестораторы призвали продлить сроки по вакцинации 60% персонала
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил, почему рестораны и кафе не успевают привить своих сотрудников.
С 15 июля в Москве начнут проверять сотрудников сфер обслуживания на соблюдение требований о вакцинации. Для предприятий, которые не выполнили условие о вакцинации 60% персонала, предусмотрены штрафы от 30 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от организации.
Не все рестораны и кафе успели выполнить требования по вакцинации 60% сотрудников персонала, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Он объяснил, что предприятия просто не успели выполнить данную норму по нескольким причинам.
«Все коллеги, которые пишут, сообщают, что не смогли успеть. Есть сбои в системе, и не все хотят прививаться. Но процесс идет», - отметил ресторатор.
Собеседник НСН отметил, что пока работодатели не готовы отстранять от работы непривитых сотрудников. При этом рестораторы выступают за то, чтобы были продлить сроки для вакцинации персонала.
Бухаров отметил, что из-за ограничений в связи с COVID-19 многие заведения прекращают свою деятельность: кто-то на время, кто-то навсегда.
«Кто-то закрывается на время, договариваясь с арендодателем о том, что пока заведения будут закрыты, чтобы переждать какое-то время. А кто-то уже закрывается окончательно. Есть рестораны, которые накопили прошлогодние долги, эти долговую нагрузку не выдержали, и сейчас закрываются», - заявил Бухаров.
Президент Федерации рестораторов и отельеров отметил, что рестораны и кафе испытывают заметные сложности с выручкой на фоне введения системы QR-кодов - без них обслуживать можно только посетителей летних веранд, причем только до 1 августа.
«Пока количество людей, которое ходит в рестораны и кафе, по QR-коду минимально. Выживают только те, у кого есть летние площадки. Летние веранды забиты», - рассказал собеседник НСН.
Ранее руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил о старте проверок на соблюдение требования о вакцинации персонала в сфере услуг.
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