Орбан: Украина потеряла суверенитет
Украина потеряла суверенитет, страна получает средства и вооружения от США и Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Как отметил политик, у Киева «нет денег», военной промышленности и мощностей для производства.
«Если бы США сказали, что хотят мира, давайте ... прекратим огонь и начнем переговоры, это бы последовало на следующее утро. Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО», — указал Орбан.
В июне премьер Венгрии заявлял, что Украина перестала быть суверенным государством, и достижение мира в украинском кризисе зависит от США, напоминает RT. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что подобные заявления — «это все бла-бла-бла».
«Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются», — указал министр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru