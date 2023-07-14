Орбан: Украина потеряла суверенитет

Как отметил политик, у Киева «нет денег», военной промышленности и мощностей для производства.

«Если бы США сказали, что хотят мира, давайте ... прекратим огонь и начнем переговоры, это бы последовало на следующее утро. Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО», — указал Орбан.

В июне премьер Венгрии заявлял, что Украина перестала быть суверенным государством, и достижение мира в украинском кризисе зависит от США, напоминает RT. В ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что подобные заявления — «это все бла-бла-бла».

«Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса стихают, но потом возвращаются», — указал министр.

