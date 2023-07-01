Орбан заявил, что наступают времена, когда останутся только сильные народы
Наступают времена, когда останутся только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Выступая в Будапеште на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы, где будут готовить сотрудников правоохранительных органов, он обратился к студентам с призывом быть сильными. По его словам, правосудие мало чего стоит без силы.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что количество преступлений в стране уменьшается. Орбан допустил, что Венгрия на сегодняшний день является самой безопасной страной в Европе.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия выступает против плана Евросоюза выделить больше средств Украине и финансирования возросших расходов на обслуживание долга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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