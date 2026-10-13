Омбудсмен раскрыл, что повлияло на всплеск запросов в банки о должниках
Судебные приставы, направляющие миллионы запросов в банки о должниках, напряглись неслучайно, заявил НСН Павел Медведев.
Ситуация с огромным количеством запросов в банки от службы судебных приставов, которые интересуются должниками, порождена целой совокупностью факторов, в том числе ухудшением состояния экономики, рассказал НСН финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о счетах должников. В каких-то случаях число таких обращений взлетело в десятки раз и достигло 12,8 млн в сутки. При этом у банков есть строгие сроки для ответа, и за их нарушение предусмотрены крупные штрафы. Как пишет РБК, Национального совета финансового рынка уже обратился к приставам, чтобы повлиять на ситуацию, распределять запросы равномерно и не торопиться штрафовать в случае несвоевременных ответов, ведь для отдельных банков суммы штрафов могут подорвать их финансовую стабильность. По мнению Медведева, эта информация выглядит крайне правдоподобной, а у проблемы есть свои причины.
«Как финансовый омбудсмен я получаю больше чем три-четыре года назад жалоб от граждан, которые не справляются со своими обязательствами. По моим представлениям, судя по тону разговора, это добросовестные граждане, которые вовсе не хотели бы скрыть от кредитора, что они ему должны. Ухудшается общая экономическая ситуация. Каждую неделю одно-два сообщения поступает, что гражданам не платят обещанную зарплату», - рассуждает Медведев.
Он напомнил, что ранее в ЦБ заявляли, что не все благополучно и с ликвидностью у самих банков, а после того как несколько раз была снижена ключевая ставка, начался «не очень драматический, но все-таки отток денег из банков».
«То есть еще уменьшилось количество денег. Естественно, банки должны были встревожиться. Это только кажется, что только толстосумы при этом пострадают, но пострадают не они, у них-то все уже на лазурном берегу в порядке. Мы пострадаем, потому что они не смогут наши деньги вернуть. Страхование вкладов сработает, безусловно. Но когда слишком много долгов, это становится инструментом повышения инфляции, что тоже против нас сработает. Я думаю, все эти факторы вместе заставили напрячься те службы, которые должны были бы возвращать долги, заняться своей работой более всерьез», - отметил Медведев.
Относительно того, что банки могут получить штрафы за несвоевременное предоставление информации приставам, эксперт подтвердил, что закон устроен именно так. Но при этом жалоб на это ему пока не поступало.
«По закону судебный исполнитель для банка – царь и бог. Они обязаны исполнять его распоряжение, будь то блокировка счета или списание денег. Банки должны беспрекословно выполнять, даже если сомневаются в том, что это требование правильное. Но мне ни разу никто не жаловался, что банки подают информацию несвоевременно. Я думаю, что это проблемы нет», - добавил Медведев.
Ранее Павел Медведев рассказал НСН, почему россиянам чаще отказывают в процедуре банкротства, а попытка прикинуться нищим – может сулить неприятности.
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