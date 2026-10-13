«Как финансовый омбудсмен я получаю больше чем три-четыре года назад жалоб от граждан, которые не справляются со своими обязательствами. По моим представлениям, судя по тону разговора, это добросовестные граждане, которые вовсе не хотели бы скрыть от кредитора, что они ему должны. Ухудшается общая экономическая ситуация. Каждую неделю одно-два сообщения поступает, что гражданам не платят обещанную зарплату», - рассуждает Медведев.

Он напомнил, что ранее в ЦБ заявляли, что не все благополучно и с ликвидностью у самих банков, а после того как несколько раз была снижена ключевая ставка, начался «не очень драматический, но все-таки отток денег из банков».

«То есть еще уменьшилось количество денег. Естественно, банки должны были встревожиться. Это только кажется, что только толстосумы при этом пострадают, но пострадают не они, у них-то все уже на лазурном берегу в порядке. Мы пострадаем, потому что они не смогут наши деньги вернуть. Страхование вкладов сработает, безусловно. Но когда слишком много долгов, это становится инструментом повышения инфляции, что тоже против нас сработает. Я думаю, все эти факторы вместе заставили напрячься те службы, которые должны были бы возвращать долги, заняться своей работой более всерьез», - отметил Медведев.

Относительно того, что банки могут получить штрафы за несвоевременное предоставление информации приставам, эксперт подтвердил, что закон устроен именно так. Но при этом жалоб на это ему пока не поступало.