«Тут общая ситуация: банкротятся компании, растет количество их долгов, другие компании приостанавливают выплаты зарплат или задерживают их, или гораздо более скромны в бонусной политике. Эту ситуацию можно назвать мини-кризисом в российской экономике, связанным с колоссальной проблемой с платежным спросом. Дорогие деньги, люди стали резко уменьшать свои потребности, экономить на всем. Естественно, что долги по кредитным картам растут, так же, как и долги по налогам. Одно выходит из другого», - объяснил Коган.

В свою очередь Иванинский считает, что в данном случае многое зависит от доходного сегмента клиента.

«Возможности человека гасить задолженность, - будь то проценты по кредитам, или по налогам, - в первую очередь зависят от его доходов и уровня финансовой грамотности. Задолженность по налогам, как правило, возникает в привязке к доходам, то есть человек не может задолжать по налогам больше, чем он зарабатывает. А проценты по кредитам зависят практически полностью от финансовой грамотности человека. Поэтому не спроста, чтобы таких ситуаций избежать, каждый банк рассчитывает для каждого клиента так называемый показатель долговой нагрузки (ПДН). И уже исходя из этого он принимает решение, можно ли такому клиенту выдавать кредит или нельзя», - отмечает Иванинский.

По его словам, сейчас ЦБ последовательно добивается того, чтобы люди с большой кредитной нагрузкой были невыгодны для банков.

Вместе с тем, чтобы человеку не попасть в ситуацию, когда он будет должен одновременно и по налогам, и по кредитам, эксперт советует следить за общей финансовой позицией.

«Надо понимать, что если клиент берет кредит, то его все равно придется возвращать. И если он не имеет надежных источников дохода, чтобы выплатить кредит, то такой кредит лучше не брать и отложить покупку или расходы на тот период, когда деньги накопятся. О таких вещах клиенты должны задумываться заранее, а не в тот момент, когда уже взяли кредит», - советует Иванинский.

Ранее НСН рассказывала, кому банки без проблем оформляют кредиты, и почему прозрачность доходов играет в этом определяющую роль.

