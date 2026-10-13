С театра Кадышевой взыскали 100 тысяч рублей в пользу РАО
С театра народной артистки РФ Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» взыскали 100 тысяч рублей в пользу Российского авторского общества (РАО). Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.
Уточняется, что речь идёт о непредоставлении в установленные сроки данных о суммах валового сбора от продажи билетов, сведений о фактически исполненных произведениях и их авторах за четвертый квартал 2023 года. За каждый день просрочки взимается неустойка в размере 100 рублей.
Кроме того, суд взыскал с театра госпошлину в размере 10 тысяч рублей.
Компания ООО «Дома» рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в рамках согласилась выплатить РАО более 1,4 млн рублей в рамках мирового соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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