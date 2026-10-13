Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ по гимнастике из-за невыдачи виз

В организации указали, что спортсменкам было отказано в визах. Произошедшее в (ФГР) оценили, как «дискриминацию спортсменов из России и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора».

«Это целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты», - подчеркнули в федерации.

Ранее Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

