Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ по гимнастике из-за невыдачи виз

Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Виктория Листунова пропустят мировое первенство в Нидерландах. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Федерации гимнастики РФ (ФГР).

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В организации указали, что спортсменкам было отказано в визах. Произошедшее в (ФГР) оценили, как «дискриминацию спортсменов из России и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора».

«Это целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты», - подчеркнули в федерации.

Ранее Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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