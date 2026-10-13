Мельникова, Калмыкова и Листунова пропустят ЧМ по гимнастике из-за невыдачи виз
Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Виктория Листунова пропустят мировое первенство в Нидерландах. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Федерации гимнастики РФ (ФГР).
В организации указали, что спортсменкам было отказано в визах. Произошедшее в (ФГР) оценили, как «дискриминацию спортсменов из России и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора».
«Это целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты», - подчеркнули в федерации.
Ранее Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы в опорном прыжке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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