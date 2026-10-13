В Приморье в четыре раза нарастили торговлю с Китаем

«Пропускная способность «Краскино» выросла в четыре раза — это новые возможности для приморского бизнеса, для экспортёров, для всей логистической цепочки, которая связывает наш регион с китайскими партнёрами», — сказал он.

В рамках реконструкции было возведено около 60 зданий и сооружений. Для прохождения контроля обустроено 16 полос: 12 для грузовых автомобилей и 4 для международных пассажирских автобусов.

«Считаю, что обновлённое «Краскино» будет способствовать активному развитию международного транспортного корридора "Приморье-2" и приграничному сотрудничеству России с КНР», — добавил сенатор.

Ранее Россия и Китай договорились до конца 2026 года разработать совместный план строительства целлюлозно-бумажного комбината «Полярная» в Забайкальском крае.

