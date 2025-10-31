Комиссия 65%: Почему производители косметики бегут с маркетплейсов
Производители косметики, чья продукция представлена на маркетплейсах, столкнулись с тем, что либо им нужно снижать качество товара, либо искать альтернативные площадки, заявила НСН Елизавета Туркенич.
Из-за нововведений на маркетплейсах производителям косметики стало невыгодно там оставаться и начался отток, к тому же парфюмерия, например, всегда частично останется в офлайн. Об этом в пресс-центре НСН рассказала основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич.
«Все равно остался клиент, который привык покупать в офлайн. Плюс парфюмерия – это тот продукт, который необходимо слушать и тестировать на себе и приобрести его онлайн очень сложно. Так что парфюмерия никогда не перейдет полностью в онлайн. Что касается косметики, то многие производители действительно ушли на маркетплейсы, но сейчас мы видим, что происходит обратный отток. Поставщики и производители начинают диверсифицировать свои риски, потому что нововведения этого года на маркетплейсах привели к тому, что по некоторым направлениям их комиссия с учетом всех издержек копании доходит до 65%. Встает вопрос о том, что либо необходимо снижать качество продукции, либо искать альтернативные площадки», - рассказал он.
Ранее сопредседатель Союза потребителей Петр Шелищ в пресс-центре НСН заявил, что чаще всего покупатель, выбирая парфюм, не знает четко, чего хочет, и делает выбор в пользу красивой упаковки и приятной цены, что играет не на руку российским производителям.
